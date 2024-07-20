Дети работников Мурманского морского торгового порта помогают поддерживать чистоту на улицах, в парках и скверах областного центра

Эта работа организована на средства предприятия.

Программа для подростков очень популярна в порту. В подобных мероприятиях принимают участие ребята в возрасте от 14 до 18 лет. За время первой смены они: высадили 150 саженцев сирени; покосили траву на 25000 м² городской территории; собрали 32 м³ мусора и 60 м³ травы; трудились на объектах Мурманского арктического университета.

В числе лучших были отмечены Владислав Чичов, Ника Зуева, Дмитрий Зеленин, Артем Зеленин, Варвара Дьяченко, Денис Игошин, Арина Бычкова, Екатерина Бычкова, Роман Осипян, Варвара Смирнова.

«Вы приносите конкретную пользу родному городу и людям, которые здесь живут. Ваши родители - работники Мурманского морского торгового порта - гордятся вами», - сказал на торжественной церемонии награждения лучших работников первого потока коммерческий директор ММТП Андрей Доценко.

По итогам первого периода работ каждому юному участнику работ были вручены фирменные худи и панамки. Победители трудового соревнования получили подарки и почетные грамоты. Помощь в организации летней занятости для детей работников ММТП – часть социальной политики предприятия. Их работа в областном центре является элементом экологической программы ММТП.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457255704%2Fwall-149919532_4031