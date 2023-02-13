Дети рестораторов Мурманской области стали звездами фестиваля «Вкус Арктики»

11 февраля в загородном клубе «Moscow County Club» - филиале Главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России состоялись традиционные XXI Зимние дипломатические игры.

Главным событием стал гастрономический фестиваль «Вкус Арктики», организованный ГлавУпДК при МИД России совместно с федеральным проектом «Гастрономическая карта России». Проект поддержали команды шеф-поваров арктических регионов России – Мурманской области, Республики Карелия, Республики Саха (Якутия) и Архангельской области.

Руководитель просветительского проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова – автор концепции 34 мобильных фестивалей региональной кухни от Арктики до Дальнего Востока, лауреат премии Правительства Российской Федерации 2022 года в области туризма, собрала лучших шеф-поваров арктической кухни – владельцев ресторанов, которые стали настоящими туристическими достопримечательностями России. Участники готовили лучшие блюда вместе со своими детьми, которые перенимают опыт родителей и продолжают уникальное кулинарное дело.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, участие в фестивале приняли: Светлана Козейко, шеф-повар и владелица ресторана арктической кухни «Мурманчане» (Санкт-Петербург); Сергей и Юлия Биксалеевы, владельцы туристического комплекса «Териберский берег» (с.п.Териберка); Максим Галецкий, шеф-повар Конгресс-отеля «Меридиан» (г. Мурманск); Алексей Ермаков, владелец и шеф-повар гастробара «Ягельsky», горнолыжный курорт «Салма» (г. Полярные зори); Екатерина и Георгий Мун, владельцы мобильной арктической кухни «Вкус Арктики – Френдшеф», горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» (г. Кировск); Андрей и Ольга Чернышевы, владельцы мобильной арктической кухни «Вкус Арктики – Mr Black» (г. Заполярный).

Гости гастрофестиваля получили уникальную возможность попробовать самые популярные блюда северных народов России, ингредиенты для которых специально доставили из регионов Крайнего Севера.

«Мы все обязаны поддерживать собственников бизнеса, всех публичных собственников, кто лично принимают гостей, кто вовлечён в бизнес, кто стоит у плиты, кто выходит в зал к гостю. Поддерживать тех, кто строит долгосрочный бизнес, который передадут по наследству детям», – отметила Екатерина Шаповалова.

Фото: https://gov-murman.ru