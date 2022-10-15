Дети северян, призванных в рамках частичной мобилизации и принимающих участие в СВО, будут посещать детские сады бесплатно. Такое решение поддержали депутаты на заседании Мурманской областной Думы.

Размер компенсации родительской платы за присмотр и уход в детских садах для детей участников специальной военной операции и призванных на военную службу по мобилизации составит 100%.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, компенсация будет предоставляться до окончания специальной военной операции. Для детей, родители (законные представители) которых погибли, получили увечье или заболевание при участии в специальной военной операции, эта компенсация будет предоставляться на весь период посещения детского сада.