Дети-школьники каждой третьей российской семьи проведут летние каникулы дома

По словам каждого третьего родителя, дети-школьники всё лето проведут дома. А вот планирующих организовать для своих детей поездки по России за год стало больше. Такие выводы сделали эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие 1600 родителей детей школьного возраста из всех округов страны.

По словам 34% респондентов, их ребёнок проведёт все летние каникулы дома. 29% родителей отправят детей в деревню или на дачу, а каждый девятый (11%) — на Черноморское побережье (в подавляющем большинстве случаев речь о Краснодарском крае).

О том, что ребёнок будет отдыхать в летнем оздоровительном лагере, сообщили 10% опрошенных. Путешествия по России планируют для своих детей 6% родителей, отдых за границей — 4%.

У 1% дети будут посещать пришкольные лагеря. Ещё 4% назвали другие варианты отдыха: санатории, походы, поездки к родственникам, спортивные лагеря и проч. 13% родителей ещё не определились с выбором места отдыха для своих детей.

О том, что ребёнок проведёт летние каникулы в городе, в этом году сообщали немного чаще, чем год назад (+3 процентных пункта). Поездки по России также планируют чаще (+4 п.п.).

Время проведения опроса: 14 апреля — 14 мая 2024 года.