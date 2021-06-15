Дети-сироты из Мурманска впервые побывали в Санкт-Петербурге

Воспитанники центра «Ровесник» из Мурманска с 8 по 11 июня посетили Санкт-Петербург. Поездка была организована при поддержке Благотворительного фонда адресной помощи «Восхождение».

Для многих ребят перелёт и спуск в метрополитен стали первыми в жизни. В рамках путешествия для детей была организована ознакомительная экскурсия-квест в петербургский океанариум.

Уже вечером воспитанники посетили парк развлечений с батутами, аттракционами, а в конце дня стали участниками научного шоу «Занимательная химия». Утро второго дня экскурсии началось с водных процедур в одном из самых крупных крытых аквапарков России – «Питерленд». Ребята ныряли в бассейны, катались на горках и искусственных волнах.

После обеда воспитанники центра «Ровесник» посетили парк аттракционов «Диво Остров», где испытали себя на прочность и прокатились на самых экстремальных аттракционах Санкт-Петербурга.

Второй день завершился прогулкой по Центральному парку культуры и отдыха им С.М. Кирова.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в заключительный день юные северяне совершили прогулку по Невскому проспекту, прониклись красотами Исаакиевского собора и величественного здания Главного Адмиралтейства, познакомились с историей Сенатской площади и крейсера Авроры. Также для туристической группы «Ровесника» была организована экскурсия в музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Эрмитаж», возникший в 1764 году как частное собрание Екатерины II.