Дети-солисты из Мурманской области выступили на одной из ведущих академических площадок мира – в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга

Легендарный зал стал площадкой для детского культурного диалога между Мурманской областью и Санкт-Петербургом в рамках заполярного образовательного проекта «Музыкальные надежды Арктики», автор которого – пианистка, депутат регионального парламента Анна Гришко.

Мурманскую область представили призёры проекта: флейтисты Николай Конев (ДМШ ЗАТО г. Заозерск) и София Голикова (ДМШ №5 г. Мурманска), до этого получив ценный мастер-класс от эксперта проекта Юлии Гараниковой, которая является наставником ребят уже многие годы.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, автор проекта Анна Гришко отметила, что юные северяне исполнили сольные партии в сопровождении Симфонического оркестра Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, о выступлении с которым мечтает любой юный музыкант России.

Фото: https://gov-murman.ru