Дети сотрудников мурманских предприятий Портового альянса отдохнули на берегу Чёрного моря

Без малого 70 детей работников Мурманского морского торгового порта и Мурманского балкерного терминала отдохнули этим летом в нескольких сменах в оздоровительном лагере «Дружба» в Краснодарском крае за счёт средств предприятий.

Возраст ребят - от 9 до 14 лет. Для них были подготовлены комфортабельные номера, пятиразовое сбалансированное питание, круглосуточное медицинское сопровождение. А ещё, конечно же, - щедрое солнце, тёплое южное море, активный и творческий отдых, которые создали запас сил на предстоящую осень и запомнятся надолго.

Сейчас в оздоровительном лагере завершается заключительная смена, скоро юные портовики вернуться в Мурманск с новыми силами и впечатлениями.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457255861%2Fwall-149919532_4157