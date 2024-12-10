«Дети в семье – приоритет 2025 года»: в Мурманске проходит окружной форум «Семья на первом месте: эффективная система профилактики социального сиротства»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманске проходит окружной форум «Семья на первом месте: эффективная система профилактики социального сиротства». Участниками мероприятия стали порядка 400 человек, среди которых представители исполнительной власти, руководители общественных объединений, федеральные и региональные эксперты по работе с семьями и детьми.

Окружные форумы проводятся по всей стране в рамках Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства по поручению главы государства уполномоченным при Президенте РФ по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой.

В рамках церемонии открытия губернатор Мурманской области Андрей Чибис лично поприветствовал участников окружного форума и отметил, что главная задача – улучшить механизмы работы с каждой семьей, которая нуждается в особой поддержке, а также исключить формальный подход к решению возникающих проблем.

«Для нас большая честь принимать окружной форум в Мурманской области. В нашем регионе сокращается количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По этому показателю регион входит в число 15 лучших субъектов РФ. Но мы понимаем, что систему наблюдения над семьей необходимо донастраивать. Важно, чтобы специальные комиссии правильно выполняли свои функции, чутко относились к проблемам, которые происходят внутри семей. Есть множество примеров, которые показывают, что неформальный подход может приводить к положительным результатам, помогает семьям устранить последствия допущенных ошибок и выйти из непростой ситуации. Мы можем рассуждать на эту тему, руководствуясь исключительно логикой и цифрами. Но в таком случае есть риск упустить самое главное – самих детей, их будущее и семьи, которые иногда попадают в сложные обстоятельства. Общество и государство должны помогать этим семьям сплотиться и стать крепче. Мой главный призыв – не быть формалистами. То, что ребёнок переживает в детстве, накладывает на его жизнь неизгладимый отпечаток. Кто-то преодолевает трудности и продолжает путь, но, к сожалению, многие продолжают жизнь в беде, которая с ними произошла. Наша задача – постараться минимизировать подобные случаи, проявить внимание и теплоту к семьям, которые нуждаются в поддержке», – отметил Андрей Чибис.

Открывая окружной форум по профилактике социального сиротства в Мурманске, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова подчеркнула, что ключевая задача Всероссийской инспекции – не только дать оценку тому, как ведётся работа в настоящий момент, но и вдохновить регионы на позитивные изменения.

«Очень важно не только менять систему и помогать регионам находить точки роста, но и вдохновлять каждый субъект на позитивные изменения, потому что человеческий фактор является ключевым. Андрей Владимирович верно отметил, что решения, которые принимаются по данным вопросам, не должны быть связаны с нормативкой и бюрократией. Важно, чтобы человек, который помогает семьям, чётко понимал свои задачи и тонко чувствовал любые проблемы. По итогам окружного форума у каждого участника должно появиться конкретное понимание того, что он будет делать дальше, находясь на своей позиции. В наших силах начать что-то менять прямо сейчас», – сказала Мария Львова-Белова.

Также уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка отметила, что коррективы существующей системы помогут решить главную задача – исключить ситуации, при которых дети продолжают без основания находиться в специальных учреждениях.

«Всего в рамках Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства мы побывали с командой в 36 регионах, изучили более 2900 личных дел детей и около половины из них взяли в работу. Мы понимаем, что далеко не во всех учреждениях работа с семьями и детьми проводится должным образом. Дети в семье – приоритет 2025 года. Главная цель, которую нам необходимо достичь, это сократить количество детей, пребывающих в стационарах к 2026 году, как минимум, на 25%», – отметила Мария Львова-Белова.

К 1 июня 2025 года будет подготовлен доклад Президенту России Владимиру Путину с результатами работы Всероссийской инспекции, итогами и предложениями по совершенствованию системы органов профилактики социального сиротства. В него войдут реестр типовых проблем и решений, карта успешных практик, рекомендации 89 регионам, рейтинг субъектов РФ.

Говоря о позитивных региональных решениях, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка обратила внимание присутствующих на реализацию проекта «СОПКИ.СЕМЬЯ» в Кольском Заполярье, который не имеет аналогов во всей стране.

«В Мурманской области реализуется проект «СОПКИ.СЕМЬЯ», который создан при поддержке областного правительства. В пространствах родители могут получить индивидуальные консультации по разным вопросам: помощь в адаптации ребенка в школе, пройти обучение в школе по подготовке к беременности и родам. Также в Мончегорском доме для инвалидов за счёт грантовых средств создан проект семейной гостиной, который позволяет поддерживать связь между родителями и воспитанниками учреждений. Более того, у родителей из отдаленных районов Мурманской области есть возможность приехать и остаться ночевать рядом с ребёнком», – сказала Мария Львова-Белова.

Кроме того, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова поблагодарила губернатора Андрея Чибиса за представленную возможность провести окружной форум в столице Кольского Заполярья и отметила, что позитивные практики Мурманской области могут вдохновить другие регионы на кардинальные перемены.

«Северо-Западный федеральный округ – особенный. Мы понимаем, что здесь протяженные территории, суровый климат и другая специфика, которая накладывает отпечаток на работу органов системы профилактики социального сиротства. В рамках форум представители из регионов обменяются опытом, потому что позитивных практик достаточно, в том числе и в Мурманской области. Например, регион вошёл в 15 лучших субъектов РФ по показателям социального сиротства. Подобные результаты не могут не вдохновить регионы на изменения, настроить на мысль о том, что разлучение ребенка и родителей — это крайняя мера, а необоснованное нахождение ребенка в учреждении — это преступление. Я уверена, что система заработает по-новому, когда внесем нужные коррективы. Я очень благодарна Андрею Владимировичу за предоставленную возможность организовать площадку для проведения форума и принять делегации из регионов. И я уверена, что те решения, которые будут сегодня приняты, в дальнейшем дадут хороший результат, и в семьях будет воспитываться большее количество детей».

Участников окружного форума также поприветствовал главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин. Он зачитал обращение полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана:

«Реализация права каждого ребёнка жить и воспитываться в семье является безусловным приоритетом государственной семейной политики. Для любого ребенка самое важное – это любовь родителей, спокойствие и теплый дом. На протяжении последних десятилетий органы государственной власти, осуществляющей полномочия в сфере защиты прав несовершеннолетних, сосредоточены на решении задач сохранения ребенка в родной семье, создании эффективной системы поддержки семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В регионах Северо-Западного федерального округа ведется системная работа в области семейной политики. Одной из основных наших целей является снижение численности сирот, в особенности – социальных сирот. Сегодняшний форум даст возможность обсудить актуальные вопросы социального сиротства, укрепления семейственности, обменяться лучшими региональными практиками, опытом и новаторскими идеями».

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой также выступил с приветственным словом и отметил, что профилактика социального сиротства подразумевает комплекс мер по работе с родителями и детьми для того, чтобы сохранить семью, ориентировать их на здоровый образ жизни и укрепление традиционных семейных ценностей.

«В нашем регионе в этом направлении принято немало важных решений, как на законодательном уровне, так и сфере ответственности органов исполнительной власти. Не остаются в стороне общественные структуры, промышленные предприятия области, представители малого и среднего бизнеса. В Мурманской области система поддержки семей, имеющих детей, опирается на федеральную повестку, и при этом существенно расширяется на уровне региона в целом. Благодаря разным мерам поддержки заполярные семьи могут рассчитывать на помощь государства на каждом этапе – от рождения ребенка до начала его взрослой жизни. Очевидно, что без помощи государства избавиться от проблемы социального сиротства вряд ли возможно. Чтобы наша общая семья – Россия – стала более здоровой и сильной, мы должны взять на себя ответственность за будущее новых поколений россиян. Объединив усилия, можно вывести любые начинания на принципиально новый уровень и обеспечить решение главной задачи: чтобы в нашей стране не осталось ни одного ребёнка, лишенного внимания и заботы, чтобы все юные граждане нашей страны могли рассчитывать на благополучные условия жизни, достойное образование и счастливое детство», – подчеркнул Сергей Дубовой.

На открытии окружного форума также выступил прокурор Мурманской области Сергей Паволин. Он подчеркнул, что повышение качества жизни семей является важнейшими направлениями государственной политики.

«Не секрет, что любые негативные проявления в отношении детей лучше профилактировать, нежели потом исправлять ошибки, которые к ним привели. Поэтому создание системы по раннему выявлению и устранению причин и условий социального сиротства является первостепенной задачей. У каждого ребёнка, который воспитывается в неблагополучной семье, есть своя история. Она накладывает отпечаток на его дальнейшую жизнь и развитие.

Необходимо организовать работу образовательных организаций и психологов таким образом, чтобы дети не боялись своевременно обращаться за помощью. Важно также разработать систему помощи для семьи в кризисной ситуации. Родитель должен знать о последствиях своих действий. Предлагаем на уровне областной комиссии по делам несовершеннолетних при необходимости рассматривать конкретные ситуации в целях эффективной координации профилактической работы всех органов в работе с семьями, находящимися в социально опасном положении. Мы, в свою очередь, готовы принять в ней активное участие. В заключение хочу поблагодарить наших гостей в решении проблем детства. Пусть форум станет площадкой для поиска новых идей, обсуждения тенденций и интересных направлений в решении вопросов неблагополучия в семьях», – отметил Сергей Паволин.

На открытии форума также выступила Жанна Дробец, мама несовершеннолетнего, которая в свое время попала в трудную жизненную ситуацию, но с помощью органов опеки сумела с ней справиться:

«Благодаря вам, вашему пониманию, сегодня мой сын рядом со мной, в семье, у нас все хорошо, у меня есть стабильная работа, жизнь наладилась», – Жанна Дробец.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в программу окружного форума «Семья на первом месте: Эффективная система профилактики социального сиротства» также вошли панельная дискуссия «Путь к изменениям», работа 10 презентационных площадок, обмен опытом в сфере профилактики социального сиротства, общение с экспертами. Кроме того, участники форума могут увидеть фотовыставку «Я буду биться до конца» и галерею франшиз уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка «Бери и делай».

Присоединиться к обсуждению важных вопросов профилактики социального сиротства с экспертами и участниками форума можно в режиме онлайн по доступным ссылкам.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/