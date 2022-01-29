«Дети военного Мурмана» высказали свои пожелания по проекту благоустройства будущего Парка Победы

В рамках архитектурного конкурса на создание концепции «Парка Победы» проводится народное голосование. Жителям и гостям Мурманской области предлагается выбрать формы благоустройства территории, пройдя опрос по ссылке https://opros.pobeda-park51.ru/.

Вчера своё мнение высказали участники общественной организации «Дети военного Мурмана». В сентябре 2022 года организации исполнится 35 лет. Пройти процедуру на онлайн-платформе пенсионерам помогли волонтёры Регионального центра добровольчества.

Юрий Ликатов, руководитель организации «Дети военного Мурмана», озвучил идею установки небольшого памятника, посвящённого детям, рожденным и проживавшим на территории Кольского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

Народное голосование по Парку Победы продлится до 15 февраля. Ресурс предлагает жителям проложить удобные прогулочные маршруты и выбрать предпочтительные формы благоустройства: пешеходные и велодорожки, игровые или спортивные зоны, смотровые площадки, памятные знаки, арт-объекты. Свои идеи можно описать, уточнив важные детали.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, результаты голосования учтут при формировании технического задания для участников архитектурного конкурса.

Встреча в общественной организации проводилась с соблюдением всех действующих санитарных норм и требований.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/436918/#&gid=1&pid=1