Дети военнослужащих Северного флота проведут новогодние каникулы в Москве

10 детей военнослужащих Северного флота, выполняющих задачи специальной военной операции, проведут часть новогодних каникул в Москве. Поездка в столицу – ежегодный традиционный подарок детям воинов-североморцев от московского правительства, которое входит в Ассоциацию шефства над Северным флотом.

Подобная акция проводится на протяжении двух десятков лет с середины 90-х годов прошлого века.

Для юных североморцев спланирована насыщенная культурно-развлекательная программа. В неё традиционно входит посещение новогодних представлений, цирка, музеев, театров и других достопримечательностей столицы.

Важная роль отведена непосредственному общению детей военнослужащих Северного флота со столичными школьниками, которые также готовились к приезду северных гостей.

Возвращение детей военнослужащих Северного флота запланировано после Рождества, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12494178@egNews