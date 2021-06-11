Детская библиотека в Снежногорске стала обладателем президентского гранта

Городская библиотека «Мир Детства» города Снежногорска стала обладателем гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Соответствующее распоряжение подписано 7 июня 2021 года.

На реализацию проекта по созданию кукольного библиотечного театра «Волшебный театр Севера» выделен 1 млн рублей.

Идея создать на базе библиотеки кукольный театр возникла давно. Как сообщает региональное Министерство культуры, сотрудники учреждения часто применяют театральную форму для проведения мероприятий о чтении и книгах, используя подручные и самодельные материалы. После освоения президентского гранта появится возможность ставить для читателей спектакли с куклами и театральной ширмой.

Кроме того, в библиотеке планируют проводить мастер-классы с участием актёров Мурманского областного театра кукол, благотворительные акции и марафоны, а также принимать участие в муниципальных детских театральных фестивалях.