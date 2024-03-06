«Детская деревня – SOS Кандалакша» получит 3,5 млн рублей из областного бюджета

Негосударственная некоммерческая организация - учреждение социального обслуживания «Детская деревня – SOS Кандалакша» получит субсидию из бюджета Мурманской области на содержание воспитанников.

3,5 млн рублей учреждение направят на организацию питания, приобретение одежды, обуви, инвентаря, а также различные расходы детей, в том числе проезд в общественном транспорте и оздоровительные мероприятия.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, на сегодняшний день в детской деревне – SOS в Кандалакше в семейных условиях проживают 13 детей, оставшихся без попечения родителей.

Фото: https://gov-murman.ru