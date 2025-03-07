«Детская деревня – SOS» в Мурманской области: помощь 87 детям в 2024 году и новые грантовые инициативы

В Мурманске состоялось заседание Координационного совета по реализации программы «Детская деревня – SOS Мурманская область». Это мероприятие прошло в рамках соглашения между правительством Мурманской области и организацией «Детские деревни – SOS» о сотрудничестве в сфере поддержки детей и семей.

Участники заседания обсудили ключевые аспекты работы программы в 2024 году и представили новые проекты Социального центра – SOS в Мурманске. Важным моментом стало обсуждение новых грантовых инициатив, которые помогут расширить возможности программы и улучшить поддержку семей с детьми.

Также на встрече было рассмотрено сотрудничество с УФСИН России по вопросам пробации, а также подведены итоги II Мурманского форума социально ориентированных НКО «Голос НКО». Особое внимание было уделено помощи молодёжи, сталкивающейся с трудностями в социальной адаптации и имеющей проблемы с законом. В результате обсуждений была выдвинута идея нового проекта под названием «Время действовать», направленного на поддержку данной категории граждан.

В заседании приняли участие представители Министерства труда и социального развития, Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения, а также органов опеки и комиссии по делам несовершеннолетних.

После основной части встречи участники разделились на рабочие группы для более детального обсуждения актуальных вопросов и выработки конкретных предложений.

Проект «Детская деревня – SOS» активно развивается на территории нашего региона, включая Кандалакшу и Мурманск. Эта уникальная инициатива направлена на создание заботливого семейного окружения для детей, оставшихся без родительской опеки, а также для тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. В 2024 году общая сумма субсидий от Министерства труда и социального развития Мурманской области составила более 12 миллионов рублей.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, в Кандалакше «Детская деревня – SOS» представляет собой сообщество из 10-15 приёмных семей, где каждая семья состоит из приёмной мамы и 5-7 детей. Мама живёт с детьми 24 часа в сутки, создавая в доме индивидуальный быт, правила и традиции. Каждый ребёнок имеет своё личное пространство, что способствует формированию чувства безопасности и принадлежности. Дети посещают обычные детские сады и школы, заводят друзей и развиваются в социуме, что позволяет им интегрироваться в общество и получать необходимые навыки для самостоятельной жизни.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/