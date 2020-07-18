Детская хоккейная команда «КолАтом» проведёт летние спортивные сборы на родине Деда Мороза

18 июля полярнозоринские хоккеисты 2008-2010 года рождения отправляются на летние учебно-тренировочные сборы в город Великий Устюг. Почти месяц ребята будут усиленно готовиться к новому хоккейному сезону, набирать спортивную форму, а также знакомиться с местными достопримечательностями, главная из которых – «Вотчина Деда Мороза». При проведении сборов организаторы и тренерский состав особое внимание уделили строгому соблюдению противоэпидемических требований.

Тренировки юных хоккеистов будут проходить на льду комплекса «Мороз-Арена», в физкультурно-оздоровительном центре, в плавательном бассейне и на свежем воздухе. В свободное время для ребят организуют посещение терема Деда Мороза, фотосессию со знаменитым сказочным персонажем и еще целый ряд увлекательных и популярных развлечений.

Также детская команда «КолАтом» проведет товарищеские и контрольные игры со сверстниками из хоккейных клубов Вологодской области - «Вологда», «Северсталь», «Молния», «Ястребы» и «Витязь».

Первичная общественная профсоюзная организация работников Кольской АЭС не только помогла организовать для юных спортсменов комфортное проживание, питание, тренировочный процесс и культурно-развлекательную программу, но и полностью взяла на себя все финансовые расходы.

«Мы всячески поддерживаем и развиваем детско-юношеский спорт. В Полярных Зорях при содействии Кольской АЭС созданы все условия для проведения тренировок, постоянно совершенствуется спортивная инфраструктура, закупается новый инвентарь и экипировка. Но в таких командных видах спорта, как хоккей, очень важна регулярная игровая практика. Надеемся, что наши юные хоккеисты на выездных сборах повысят свой уровень и в новом сезоне порадуют болельщиков новыми победами», - отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Детская хоккейная команда «КолАтом» неоднократно становилась победителем и призером различных соревнований. В 2019 году ребята стали победителями турнира среди детских хоккейных команд из городов-спутников российских атомных станций, который проходил в Нововоронеже.