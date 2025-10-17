В Мурманской области заработала служба поддержки для родителей «Ты не одна»Мурманский областной краеведческий музей отметит 99-летие Днём открытых дверей
Мурманская область. Арктика (16+)17.10.25 16:00

Детская художественная школа города Мурманска готовится отметить свой 60-летний юбилей

За годы работы учебное заведение зарекомендовало себя как центр профессионального художественного образования с богатыми традициями и высококвалифицированными педагогами.

Сегодня ДХШ вступает в новый этап своего развития. Недавно учебное заведение получило новое помещение с двумя выставочными залами по адресу: улица Коммуны, 18. Помещение готовили к открытию все лето, и уже сейчас в выставочных залах проходят выставки преподавателей детской художественной школы, подготовлены помещения для мастер-классов, идёт обустройство виртуальной комнаты. Всего на базе ДХШ работают пять выставочных пространств: в ГДЦ «Арктика» (2-й этаж), на ул. Октябрьской, 22 (2-а зала) и ул. Коммуны, 18. Эти возможности появились у учреждения благодаря реализации программы повышения эффективности бюджетных организаций Мурманской области.

Одним из последних реализованных проектов стала выставка «Ожившие детские рисунки», которая, по словам организатора, особенно привлекает внимание детей. После создания работ на заданную тему ребятам предлагают поместить свои рисунки в специальное устройство. Дети могут увидеть, как их произведения оживают на стене.

Как отмечает администрация города Мурманска, Детская художественная школа ставит перед собой цель стать главным выставочным «хабом» города, развивая разнообразные форматы творческой деятельности. Школа готовит запуск любительских мастер-классов для всех желающих с профессиональными художниками, независимо от опыта в художественной деятельности. Это станет прекрасным дополнением к уже существующим программам для взрослых. Эти программы посещают семьи участников СВО в рамках работы творческой лаборатории «Искусство для всех», участники совместного с выставочным залом семейного проекта «СВОбодное творчество», а также пожилые люди в рамках социального проекта «Творчество вне возраста».

На базе учреждения уже реализуется масштабный федеральный проект «Школа креативных искусств» под эгидой Министерства культуры Мурманской области, который в перспективе будет интегрирован с Детской художественной школой. Воспитанники учебного заведения принимают активное участие в жизни города.

Последним мероприятием стало участие в праздновании Дня города Мурманска. Как организаторы, так и сами учащиеся признали опыт успешным. Он послужит основой для организации подобных мероприятий в будущем, что поможет раскрыть творческий потенциал учащихся и привлечь внимание общественности к искусству. Детская художественная школа открыта для всех желающих приобщиться к миру искусства, независимо от уровня подготовки и возраста.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31079&page=1

-

