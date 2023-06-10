Детская художественная школа в Никеле получила грант на создание обучающей лаборатории компьютерной графики

Детская художественная школа №1 в Никеле стала победителем конкурса специализированного фонда целевого капитала поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций «Кольский».

На конкурс учреждение представило проект «Обучающая лаборатория «СЕВЕРНЫЙ ВЕКТОР» – это апробирование дополнительной образовательной программы по компьютерной графике. Проект рассчитан на никельчан старше 14 лет, стартует в июле этого года и будет реализован в течение двух лет, на воплощение идеи школа получила 3,8 млн рублей.

Программа дополнительного образования «Основы компьютерной графики» позволит подготовить участников проекта для создания макета красочной детской книги о маленьком герое – лисенке, который путешествует по Кольскому полуострову в поисках друзей и северного сияния. Параллельно с освоением программы по компьютерной графике участники проекта пройдут обучение по основам изобразительной грамоты, основным приемам композиции. В рамках проекта при конкурсной поддержке классы для занятий будут оснащены современной мебелью и техникой, графическими планшетами, интерактивной панелью. Кроме того, в течение обучения запланированы тематические экскурсии и мероприятия при поддержке организаций-партнеров.

Книга, создаваемая в рамках реализации проекта, по итогам будет отпечатана и передана в детские сады, школы и библиотеки Печенгского округа, отмечает Министерство культуры Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru