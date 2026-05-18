Детская команда по хоккею с шайбой «Северный флот» заняла первое место в чемпионате Мурманской области

Детская команда по хоккею с шайбой «Северный флот», в составе которой дети военнослужащих и гражданского персонала Северного флота, заняла первое место на чемпионате в Мурманской области.

Спортивное соревнование проходило среди юношей 2015-2016 годов рождения. В состязании приняли участие 6 детских команд: «Северный флот» из города Североморска, «Ледокол» и «КСШОР» из Мурманска, команда «Горняк» из Оленегорска и команды «Школа хоккея Сергея Федорова» из городов Кировск и Апатиты.

Соревнования проходили в два этапа, в ходе которых команды играли по круговой системе. Юные хоккеисты Северного флота не потерпели ни одного поражения и уверенно дошли до финала.

В финале соревнований ребята одержали победу над соперниками из команды «Школа хоккея Сергея Федорова» из города Кировск.

В хоккейном сезоне 2025-2026 годов детская команда по хоккею с шайбой «Северный флот» выиграла чемпионат Мурманской области, отборочный этап соревнований «Золотая шайба» и турнир «Памяти В.Э. Питухова».

На межрегиональном уровне ребята стали бронзовыми призёрами соревнований «Золотое кольцо», а на всероссийском – бронзовыми призерами турнира «Золотая шайба» (дивизион Полярный).

 

 

Фото: https://mil.ru/news/5a0774e7-ef7d-4853-9259-2db2b5b5908d

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
