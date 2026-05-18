Детская команда по хоккею с шайбой «Северный флот» заняла первое место в чемпионате Мурманской области

Детская команда по хоккею с шайбой «Северный флот», в составе которой дети военнослужащих и гражданского персонала Северного флота, заняла первое место на чемпионате в Мурманской области.

Спортивное соревнование проходило среди юношей 2015-2016 годов рождения. В состязании приняли участие 6 детских команд: «Северный флот» из города Североморска, «Ледокол» и «КСШОР» из Мурманска, команда «Горняк» из Оленегорска и команды «Школа хоккея Сергея Федорова» из городов Кировск и Апатиты.

Соревнования проходили в два этапа, в ходе которых команды играли по круговой системе. Юные хоккеисты Северного флота не потерпели ни одного поражения и уверенно дошли до финала.

В финале соревнований ребята одержали победу над соперниками из команды «Школа хоккея Сергея Федорова» из города Кировск.

В хоккейном сезоне 2025-2026 годов детская команда по хоккею с шайбой «Северный флот» выиграла чемпионат Мурманской области, отборочный этап соревнований «Золотая шайба» и турнир «Памяти В.Э. Питухова».

На межрегиональном уровне ребята стали бронзовыми призёрами соревнований «Золотое кольцо», а на всероссийском – бронзовыми призерами турнира «Золотая шайба» (дивизион Полярный).

