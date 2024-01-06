Мурманская область. Арктика (16+)06.01.24 21:10
Детская команда по хоккею с шайбой «Северный флот» заняла второе место в турнире «Кубок Ладоги 2015»
Детская команда по хоккею с шайбой «Северный флот», в составе которой дети военнослужащих и гражданского персонала Северного флота, заняла второе место в турнире «Кубок Ладоги 2015».
Спортивное соревнование проходило среди юношей 2015 года рождения. В состязании приняли участие четыре детские команды: «Красные Медведи» и «Легион» из города Санкт-Петербурга, «Варяги» из посёлка Морозово Ленинградской области и команда «Северный флот» из города Североморска.
Детский хоккейный турнир состоялся на ледовой арене в посёлке имени Морозова Ленинградской области.
Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12494712@egNews
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-
Последние комментарии
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
Наталия
03.01.24 03:54
Отправила посылку на СВО через почту 03.11.2023. 08.11.2023 посылка попала на ваш сортировочный центр и всё. движений нет (сегодня 03.01.2024) Человек которому отправляли на данный момент находится
-Скоро в эфире21:20«Цзюнь Цзюлин». Художественный сериал, 29 серия (16+)22:10«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)22:40«Любовь напрокат». Художественный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Цифровой рубль хорошо, но наличка тоже неплохо-PRO Валюту (16+)Доллар США дорожает к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Ростинская котельная отмечает 70-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Правительство РФ продлило на 2024 год решение о неначислении повышенных пеней за просрочку платежей ЖКУ-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о приёме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев