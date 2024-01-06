Детская команда по хоккею с шайбой «Северный флот» заняла второе место в турнире «Кубок Ладоги 2015»

Детская команда по хоккею с шайбой «Северный флот», в составе которой дети военнослужащих и гражданского персонала Северного флота, заняла второе место в турнире «Кубок Ладоги 2015».

Спортивное соревнование проходило среди юношей 2015 года рождения. В состязании приняли участие четыре детские команды: «Красные Медведи» и «Легион» из города Санкт-Петербурга, «Варяги» из посёлка Морозово Ленинградской области и команда «Северный флот» из города Североморска.

Детский хоккейный турнир состоялся на ледовой арене в посёлке имени Морозова Ленинградской области.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12494712@egNews