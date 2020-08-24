Детская музыкальная школа № 1 готова встречать учащихся

К началу нового учебного года готовы не только школы и гимназии, но и учреждения дополнительного образования. Сегодня одно из старейших профильных учебных заведений Заполярья – детскую музыкальную школу № 1 имени А.Н. Волковой – посетил глава администрации города Мурманска Евгений Никора.

В этом году здесь отремонтированы несколько помещений. Обновления коснулись кабинетов для занятий, преобразился и хоровой класс. По программе «Доступная среда» был приобретен инвентарь для людей с ограниченными возможностями здоровья: лестничный подъемник для инвалидов, индукционная звуковая петля для слабослышащих, а также произведена маркировка путей движения внутри школы.

Большой ремонт проведен в библиотеке. Для хранения книжного фонда изготовлены новые стеллажи. Для преподавателей и учащихся появилось современное рабочее место с выходом в интернет и возможностью распечатать необходимые ноты или документы.

– Город Мурманск продолжает уделять пристальное внимание детским школам искусств и музыкальным школам, а учащиеся и преподаватели, в свою очередь, радуют нас высокими результатами, – отметил Евгений Никора. – Каждый год мы стараемся улучшить условия, в которых идет образовательный процесс. Эти летом здесь получилось сделать несколько помещений максимально функциональными, а также добавить новые учебные классы для занятий. В планах на ближайшие годы – обновление мебельного фонда и приобретение музыкальных инструментов.

Также глава администрации Мурманска рассказал о том, что все детские школы искусств уже готовы к началу отопительного сезона. Так что в детской музыкальной школе № 1 будет не только чисто, светло и красиво, но и тепло.