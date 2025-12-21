Детская музыкальная школа № 5 отметила 45-летие

В Мурманске 19 декабря в здании Детской музыкальной школы №5 прошёл праздничный концерт, посвящённый 45-летнемуц юбилею учреждения. Основу выступлений составили номера, подготовленные учащимися, педагогами и выпускниками — в знак преемственности поколений. В программе прозвучали произведения различных жанров — от классики до современной музыки.

Гости также познакомились с историей становления школы с момента открытия в 1979 году, основными этапами её развития и достижениями учащихся в конкурсной деятельности.

Как сообщает администрация города Мурманска, в 2025 году школа получила поддержку в рамках федерального национального проекта «Семья»: обновлён музыкальный класс — установлен кабинетный рояль «Николай Рубинштейн», закуплено современное оборудование и интерактивные пособия, направленные на расширение образовательных возможностей и создание комфортной среды для занятий.

