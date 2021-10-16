Детская музыкальная школа Кандалакши получила новые инструменты

В Мурманской области продолжается реализация национального проекта «Культура», в рамках которого в кандалакшскую Детскую музыкальную школу поставлены новые музыкальные инструменты.

В 2019 году Детская музыкальная школа подала заявку на обновление материально-технической базы. В рамках нацпроекта из областного и местного бюджета было выделено около двух с половиной миллионов рублей на приобретение нового оборудования. В 2021 году к новому учебному сезону в школе появились рояль, домра, пюпитр, компьютерное и другое оборудование для обучения. Нужным приобретением стали удобные трёхуровневые концертные станки для размещения хора.

Обновление фонда инструментов позволит юным жителям Кандалакши постигать музыкальное искусство на более высоком уровне. Ученики и педагоги будут использовать новые инструменты не только в процессе обучения, но и в концертной деятельности.

«Всего музыкальных инструментов в этом году поставлено на 46,5 миллиона рублей, и мы планируем, что в 2023 году в муниципалитеты Мурманской области более чем на 30 миллионов будет также осуществлена поставка различных музыкальных инструментов. Кроме того, регион получает музыкальные инструменты в рамках соглашения, заключенного с министерством промышленности и торговли Российской Федерации», – отметил первый заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин.