Детская музыкальная школа Видяево - победитель окружного этапа всероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств»

На окружном этапе конкурса коллектив школы представил на суд уважаемого жюри второго тура свой проект «Детская филармония».

Суть проекта – познакомить жителей отдаленного и закрытого гарнизона с шедеврами мировой и отечественной музыки. Учащиеся и преподаватели выступают в роли артистов, организуя циклы лекций-концертов, знакомящих юных жителей Видяево с творчеством композиторов-классиков. Теперь коллективу предстоит защищать честь СЗФО на Всероссийском этапе конкурса.

Как пишет vk.com/murmanculture, конкурс проходил в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, учреждён Министерством культуры РФ и направлен на сохранение и развитие системы художественного образования в стране.

Видяевская Детская музыкальная школа была открыта в 1964 году, сейчас в ней обучается более 100 человек. Ученики школы регулярно становятся лауреатами региональных и всероссийских конкурсов, проводят концерты для жителей посёлка и выступают в школах искусств и культурно-досуговых учреждениях других заполярных муниципалитетов.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457267531%2Fwall-139605315_24512