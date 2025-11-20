Горнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма» открывает новый сезонМихаил Мишустин поручил проработать вопрос увеличения объёмов перевозки рыбной продукции по СМП
Детская площадка в Сафоновском сквере получила новую жизнь

В Мурманске игровая зона в сквере на улице Сафонова в районе дома №26 появилась 10 лет назад, в 2015 году. За это время оборудование и сама площадка износились, а главное, морально устарели, перестав соответствовать современным нормам безопасности.

В сентябре текущего года МАУК «Мурманские городские парки и скверы» заключило договор на выполнение работ по реконструкции площадки. Работы подрядчик завершил точно в срок, 30 октября.

Как сообщает администрация города Мурманска, проведена реконструкция основания площадки, на него уложено ударопоглощающее покрытие, чтобы обезопасить детей от ушибов при падении. Установлены новые игровые конструкции для дошкольников. На пешеходных дорожках уложена тротуарная плитка.

В рамках губернаторского стратегического плана «На Севере — Жить!», помимо детской зоны на улице Сафонова, в этом году в Мурманске обновлены игровые комплексы на улице Капитана Буркова в районе школы №1, на проспекте Кирова у дома №14/2 и на улице Свердлова возле дома №40. На улице Свердлова также проведена замена оборудования спортплощадки.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31309&page=1.

