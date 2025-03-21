Детская поликлиника Кольской центральной районной больницы начала приём юных северян в обновленном здании
Реконструкция двухэтажного здания в Коле выполнена в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения и стратегического плана «На Севере – жить!». Финансирование составило более 112 миллионов рублей, из которых более 96 миллионов – средства областного бюджета.
В рамках реконструкции увеличена площадь детской поликлиники, выполнена перепланировка помещений в соответствии с современными требованиями по оказанию медицинской помощи, отремонтирован фасад здания, выполнено благоустройство прилегающей территории.
Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, детская поликлиника оснащена новым современным медицинским оборудованием и мебелью. Созданы комфортные зоны ожидания с игровыми элементами.
Более 2000 юным пациентам здесь будет оказываться первичная врачебная и доврачебная помощь, проводиться лабораторные и диагностические исследования, работать процедурный и прививочный кабинеты.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/