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Мурманская область. Арктика (16+)19.02.20 09:15

Детская поликлиника Североморска станет доступнее

Глава муниципалитета Владимир Евменьков встретился с руководством медучреждения, чтобы поговорить о проблеме записи к узким специалистам и работе кол-центра поликлиники.

На недавней встрече в Центре досуга молодёжи жители Североморска пожаловались главе, что в детскую поликлинику трудно дозвониться, также есть проблемы с записью к узким специалистам через сайт «Полармед». Портал «виснет» и многим не удаётся получить заветный талон.

Владимир Евменьков о поднятых горожанами проблемах поговорил с врио главного врача Центральной районной больницы Мариной Эннановой и заведующей детской поликлиникой Североморска Ириной Боднарчук.

- Проблема с записью через кол-центр, действительно, существует. В настоящее время мы решаем вопрос о возможной смене оператора и расширения канала связи – для того, чтобы общение между медработниками и жителями Североморска было доступнее, и люди могли в любое время обратиться за помощью. Также мы сейчас рассматриваем вопрос, чтобы пациенты могли записываться на приём к врачу в детскую поликлинику в любое удобное для них время, в течение всей недели. А запись будет открываться на две недели вперёд, - рассказала о пути решения проблемы врио главного врача ЦРБ Североморска Марина Эннанова.

Для решения этих вопросов нужно время, поэтому медики обращаются к североморцам с просьбой – отнестись к ситуации с пониманием.

- В кол-центр поступает большое количество звонков. Очень хочется обратиться к родителям – если вам нужно просто узнать расписание, зайдите на сайт Центральной районной больницы. Там в разделе для пациентов есть актуальная информация о приёме врачей детской поликлиники. Все изменения вносятся на сайт оперативно, в режиме онлайн. Это поможет разгрузить телефонную линию, - рассказала заведующая детской поликлиникой Североморска Ирина Боднарчук. 

В детской поликлинике полный штат педиатров – на 12 участках работают 12 врачей. Узкими специалистами учреждение тоже укомплектовано. Есть детские хирург, ортопед-травматолог, гинеколог, дерматолог, два врача-невролога и два отоларинголога, офтальмолог, фтизиатр, психиатр и нарколог.

Для записи к врачам североморцы предпочитают «Полармед». По статистике, в 2019 году из 47 тысяч записей – 26 тысяч поступили именно через сайт. Но в последнее время получить талон на медицинском портале стало проблемой.

- Сложность с записью через сайт «Полармед» связана с работой самого интернет портала. Там низкая скорость обработки информации. Специалисты уже работают над тем, чтобы решить эту проблему, - пояснила врио главного врача ЦРБ Североморска Марина Эннанова.

- Если вы не смогли записаться к врачу на сайте, можно позвонить на номер кол-центра поликлиники 8-900-936-00-00, добавочный 2. Администратор внесёт пациента в лист ожидания, если на момент обращения не имеет возможности записать его на приём в ближайшее время. Талонами, которые появляются в пятницу на сайте «Полармед», в первую очередь, обеспечиваются пациенты из листа ожидания. Организация работы пока такая, - рассказала заведующая детской поликлиникой Североморска Ирина Боднарчук.

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