Детская школа искусств Африканды вошла в число лучших сельских детских школ искусств страны

Детская школа искусств Африканды стала призером общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств» в номинации «Лучшая сельская детская школа искусств». Торжественное награждение прошло в Москве с участием министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой.

Конкурс «Лучшая детская школа искусств» проводится Министерством культуры Российской Федерации с 2014 года и направлен на сохранение и развитие системы художественного образования в Российской Федерации, выявление молодых дарований, поддержку детских школ искусств.

На окружном этапе конкурса руководители лучших городских и сельских школ — победителей региональных отборов — в режиме видеоконференции представили на суд жюри второго тура свои проекты. Впервые за историю проведения конкурса городские и сельские школы соревновались в отдельных номинациях. Детская школа искусств Африканды стала одним из финалистов и представляла Северо-Западный федеральный округ на федеральном этапе.

Как сообщает региональное Министерство культуры, Детская школа искусств работает в Африканде с 1983 года. Её ученики регулярно становятся участниками региональных и федеральных грантовых программ, реализуя креативные проекты в области культуры и искусства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/429836/#&gid=1&pid=2