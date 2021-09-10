Детская школа искусств в Мурманске преобразилась благодаря нацпроекту «Культура»

В этом году Детская школа искусств №3 в Мурманске встречает учеников в обновленном формате. Благодаря средствам национального проекта «Культура» в 2021 году в учреждении был сделан ремонт концертного зала, холла и гардероба, заменены кресла зрительного зала, полы и электросети. По результатам конкурсного отбора Министерства культуры России школа также получила оборудование и инструменты на сумму 11 млн рублей: концертный рояль «C. Bechstein», три пианино «Михаил Глинка», три цифровых пианино «Yamaha», аппаратно-программный комплекс для учеников с нарушениями зрения, четыре комплекта интерактивного оборудования для учебного процесса и интерактивные пособия по сольфеджио и музыкальной литературе, а также аппаратуру и оборудование для концертного зала.

Кроме того, в учреждении открылся виртуальный концертный зал. В рамках национального проекта «Культура» на эти цели из федерального бюджета школа получила 2,5 млн рублей.

С помощью современных технологий зал, рассчитанный на 260 посадочных мест, даст зрителям возможность прикоснуться к шедеврам мирового классического искусства. Здесь для учеников школы и жителей Мурманска будет организован показ концертов академической музыки в режиме онлайн и офлайн, а также выступления артистов и творческих коллективов для детской и возрастной аудитории. Для создания виртуального концертного зала приобретены лазерный инсталляционный проектор «Epson» , проекционный экран и медиасервер. Расписание трансляций будет размещаться на ресурсах учреждения.

«Тяга к прекрасному не появляется сама собой – ребятам необходимо иметь возможность слышать классическую музыку регулярно и в профессиональном исполнении, играть на качественных инструментах, учиться теории с использованием передовых технологий. Уверен, что педагоги и учащиеся Детской школы искусств по достоинству оценят те перемены, которые произошли в учреждении, и благодаря приобретенному оборудованию скоро мы увидим и услышим новые музыкальные имена не только на этой сцене, но и на федеральных и даже мировых площадках», – отметил и.о. министра культуры Тимур Давлетшин на презентации виртуального концертного зала.

Как сообщает региональное Министерство культуры, виртуальный концертный зал, открывшийся в Детской школе искусств №3 Мурманска – уже второй зал, появившийся в столице Заполярья, и седьмой – в Мурманской области. Благодаря нацпроекту «Культура» услышать шедевры мировой музыки из ведущих концертных залов страны теперь могут жители Апатитов, Мончегорска, Полярного, Ковдора и Оленегорска. В 2022 году планируется открытие виртуального концертного зала в Кировском городском Дворце культуры.