Детская школа искусств ЗАТО Александровск получила новые музыкальные инструменты

В рамках системной поддержки учреждений культуры по плану «На Севере – Жить!» детская школа искусств в Полярном пополнила свой фонд новыми музыкальными инструментами.

Приобретение профессионального баяна и поперечной флейты стало возможным благодаря финансовой поддержке правительства Мурманской области в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры в сфере культуры Мурманской области». Помимо этого, школа получила комплекты струн для виолончели и классической гитары.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, в мае 2025 года в ходе рабочей поездки в муниципалитет глава региона Андрей Чибис посетил ДШИ в Полярном, поздравил коллектив с 60-летним юбилеем и вручил сертификат на приобретение музыкальных инструментов.

Обновлении инструментальной базы открывает перед учащимися дополнительные возможности для творческого роста. Баян профессионального уровня и флейта с чистым звучанием позволят юным музыкантам осваивать более сложный репертуар и готовиться к выступлениям на серьезных конкурсных площадках.

Напомним, недавно в школе завершилась масштабная модернизация, в том числе ремонт концертного зала и фасада здания. Эти преобразования стали частью комплексной работы по развитию социальной инфраструктуры ЗАТО в рамках программы реновации.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560028/#&gid=1&pid=1