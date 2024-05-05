Детская студия ансамбля Северного флота выступила с отчётным концертом в Мурманске

В областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова в городе-герое Мурманске состоялся отчётный концерт детской студии Ансамбля песни и пляски Северного флота.

Юные ученики детской студии показали своё мастерство в вокальном и танцевальном искусстве. В концертной программе гостям представили лучшие танцевальные и вокальные номера. Всего было более 30 номеров.

В их число вошли произведения о моряках и Севере, русская и зарубежная классика, фольклор и танцы. Каждая программа уникальна, необычна и смотрелась на едином дыхании. Каждый номер завершался овациями зрителей.

В завершении программы артисты Ансамбля песни и пляски Северного флота и ребята исполнили песни, посвящённые защитникам Отечества, выполняющим задачи специальной военной операции.

По завершению концерта руководитель Ансамбля песни и пляски Северного флота капитан 2 ранга Дмитрий Акманов поздравил ребят и пожелал юным и опытным артистам творческих успехов, побед на конкурсах и благодарных зрителей.

Также состоялось награждение ряда должностных лиц и артистов Ансамбля песни и пляски, отличившихся в работе с детьми.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, детская студия Ансамбля песни и пляски Северного флота пользуется большой популярностью у североморцев и сегодня там обучается более 300 мальчиков и девочек от трёх до пятнадцати лет. Преподаватели студии – действующие артисты прославленного творческого коллектива Северного флота помогают раскрыть детям их творческие способности и таланты.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12511479@egNews