Детская театральная школа города Мурманска покоряет Санкт-Петербург

20 февраля на сценической площадке культурно-досугового центра «Московский» (просп. Московский, 152) Санкт-Петербурга состоялся показ спектакля «Дети военного Мурмана», основанного на реальных событиях. В постановке участвуют учащиеся, выпускники и преподаватели Детской театральной школы города Мурманска. Режиссёр-постановщик — Марина Кузнецова.

Театральное представление приурочено к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Кольском Заполярье.

Гастроли Детской театральной школы проходят благодаря поддержке администрации города Мурманска, а также компаний «Мир мороженого» и «Петрохолод».

Напомним, в 2015 году состоялась премьера спектакля «Дети военного Мурмана» по пьесе заслуженного работника культуры РФ Елены Крынжиной. С тех пор его зрителями стали порядка 15 тысяч человек из разных регионов России и других стран.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26759&page=1