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Мурманская область. Арктика (16+)30.10.21 08:45

Детская театральная школа Мурманска готовит для северян два премьерных спектакля

В этом году Детская театральная школа Мурманска представит зрителям два премьерных спектакля.

Одна из постановок будет создана по мотивам легендарной поэмы Данте Алигьери «Божественная комедия». Это музыкально-пластический спектакль, который приурочен к 700-летнему юбилею легендарного произведения. Детская театральная школа уже обращалась к «Божественной комедии» более 20 лет назад. Как отмечает режиссер спектакля и заместитель директора по учебно-воспитательной и творческой работе Детской театральной школы Елена Крынжина, новая трактовка поэмы – это современное прочтение, решённое пластически и музыкально. В спектакле будет занят основной состав труппы школы – педагоги и выпускники, актеры покажут зрителям щемящую грусть, гротеск, иронию, любовь и надежду. Спектакль рассчитан на подростков и взрослых зрителей. Он сможет представлять Заполярье на театральных фестивалях как в России, так и за рубежом, поскольку не требует перевода, и доступен к пониманию иноязычной аудитории. Постановка готовится к показу готовится в конце ноября – начале декабря нынешнего года.

Юных северян в декабре также ждет премьера от Детской театральной школы. Спектакль по инсценировке Елены Крынжиной основан на сказочной повести Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки». Сказка расскажет о неунывающих маленьких жителях бытовых приборов, которые не только обеспечивают их бесперебойную работу – морозят мороженое в холодильнике, пугают пылесосом зловредных мышей, зажигают огни в новогодней гирлянде – но и учат ребят дружить, приходить на помощь друзьям, хорошо учиться и слушаться старших. Спектакль также готовится в мобильной сценической версии для гастролей по Мурманской области и участия в фестивалях. В постановке занят основной состав труппы Детской театральной школы, режиссёр спектакля – Мария Юрьева, хореография Марии Пысиной, Натальи Пилипенко и Натальи Бриленковой. Планируется, что зрители смогут увидеть спектакль во второй половине декабря 2021 года.

Как сообщает региональное Министерство культуры, спектакли будут поставлены при поддержке Правительства Мурманской области в рамках региональной госпрограммы «Культура». На постановки учреждение получит 5,4 млн рублей из областного бюджета.

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