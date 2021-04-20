Детская театральная школа Мурманска приглашает на премьеру спектакля для самых маленьких

25 апреля Детская театральная школа Мурманска представит новый спектакль «Морковные приключения зайцев» – постановку по пьесе заслуженного работника культуры РФ, заместителя директора Детской театральной школы по учебной и творческой работе Елены Крынжиной. Это вторая часть трилогии, начало которой – «Морковный Новый год» – стало новогодним подарком юным северянам от ДТШ.

По сюжету спектакля герои сказки – семья зайцев – отмечают День семьи.

«Через сюжет проходит доступным для ребёнка языком театра мысль, что семья – одна из главных ценностей человека. В сказке много интерактива, что позволяет юному зрителю быть соучастником действа», – рассказала Елена Крынжина.

Увидеть постановку северяне смогут 25 апреля в 11.00 и 15.00 на сцене Детской театральной школы.