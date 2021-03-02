Детская зимняя Спартакиада состоялась на базе АО «ММТП»

Добрая традиция есть в Мурманском морском торговом порту на протяжении почти двух десятков лет – дважды в год предприятие приглашает детей портовиков принять участие в больших спортивных соревнованиях. На минувших выходных на турбазе «Теремок» состоялась детская зимняя Спартакиада.

Провести выходной весело и с пользой приехали сотрудники порта со своими детьми, а также ученики гимназии №8. Желающих доставляли организованно на специальных автобусах. Погода юным спортсменам в этот день благоволила – температура была близка к нулю и ярко светило теплое весеннее солнышко. Организацию восемнадцатой по счёту детской зимней Спартакиады взяли на себя члены родительского комитета АО «ММТП».

«К сожалению, в прошлом году из-за пандемии нам пришлось отказаться от проведения спортивных соревнований. Однако дети Спартакиаду очень ждали, и, как только это стало возможным, мы сразу решили ее провести», - рассказывает член Родительского комитета АО «ММТП» Оксана Фатыхова.

Самые маленькие участники Спартакиады могли принять участие в эстафете, для детей постарше устроили «Весёлые старты». Помимо этого, были организованы соревнования по лыжным гонкам, хоккею с мячом, а самые смелые могли испытать себя на «Туристической тропе».

А для тех, кто хотел передохнуть и перекусить, организовали чаепитие с пирожками, бутербродами и сладостями. Закончилась Спартакиада награждением победителей, которым вручили ценные призы, дипломы, медали и даже кубки.

День, проведенный вместе, ещё раз доказал, что Мурманский морской торговый порт – это одна большая семья, члены которой не только вместе работают, но и отдыхают.

Результаты соревнований:

«Весёлые старты» - 1 место – команда «Мурмурики»; 2 место – команда «Лисята-Мурмурики»; 3 место – команда «Касатки».

«Хоккей с мячом» - 1 место - «Крабик» (Илья Берченко; Владимир Бойко; Федор Полищук; Ольга Шарова; Дина Брикуненко); 2 место - «Гимназия №8» (Данил Овчинников; Антон Шутов; Андрей Ильин; Вика Бореславская; Олеся Кирюхина); 3 место - «Звезда» (Татьяна Королёва; Михаил Павлов; Дмитрий Малышенко; Матвей Ильиных; Леонид Вишневский).

Лучший игрок среди мальчиков - Малышенко Дмитрий. Лучший игрок среди девочек - Кюлян Камилла.

Туристическая тропа «Crazy Миля» - 1 место - «Галактика» (Варвара Кузнецова; Максим Иванкович; Марина Петрова; Дмитрий Петров); 2 место - «Брайтон бич» (Марина Блохина; Анфиса Мягина; Иван Савченко; Олеся Кирюхина); 3 место - «Правда» (Александр Михновец; Артём Гуляев; Гюнаш Нагиева; Мария Григорьева).

Соревнования по лыжным гонкам - среди юношей (возрастная категория 14-16 лет) - 1 место – Леонид Вишневский; 2 место – Александр Михновец; 3 место – Мирослав Лушников; среди девушек (возрастная категория 10-11 лет) - 1 место – Варвара Кузнецова; 2 место – Вера Кузнецова; 3 место – София Чевичкина.

Самый маленький отважный участник Григорий Кузнецов 4 года также получил заслуженную награду.