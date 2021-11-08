Детские центры и комнаты смогут получить поддержку более 29 тысяч рублей на каждого сотрудника

Правительство Мурманской области дополнительно вводит финансовую поддержку в размере 29,4 тысячи рублей на каждого сотрудника детских центров и комнат. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Помимо отдельно выделенных средств на поддержку детских центров и детских комнат, которые пока у нас не открыты, мы вводим финансовую поддержку на каждого их сотрудника. Заявку можно будет подать с 22 ноября», – отметил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис подчеркнул, что в регионе продолжают действовать не только федеральные меры, но и более 20 видов финансовой региональной поддержки для предпринимателей на общую сумму по всем направлениям более 140 млн рублей.