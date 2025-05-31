Детские и спортивные площадки в Мурманске готовы к активному летнему периоду эксплуатации

В Мурманске в числе объектов, находящихся в управлении муниципального автономного учреждения «Городской спортивный центр «Авангард», 21 спортивная и детская площадка: 10 - в Октябрьском округе, 6 - в Ленинском и 5 - в Первомайском.

Уборка на площадках производится ежедневно.

— В уборку входит сметание песка, очищение урн и, самое главное, бригады проводят дефектовку: осматривают тренажёры, малые архитектурные формы. Если надо что-то подкрутить, поменять — мы меняем, — прокомментировал текущую работу директор «Авангарда» Сергей Тян.

Одна из самых новых площадок расположена во дворе дома №22 по улице Юрия Гагарина. Она была построена в 2024 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и стратегического плана «На Севере — жить!» благодаря инициативе жителей двора и поддержке губернатора Андрея Чибиса. Объект универсален и предназначен как для детей, так и для взрослых: маленькие мурманчане облюбовали качели, горки и домики, а их родители и старшие товарищи пользуются турниками, гимнастическими кольцами и баскетбольным щитом.

Напомним, что голосование за объекты будущего благоустройства в Мурманске проходит до 12 июня включительно. Мурманчанам предлагается выбрать один из двух объектов: улицу Воровского или площадь перед отелем «Меридиан». Проголосовать можно онлайн на портале «Госуслуги» или с помощью волонтёров, которые в эти дни дежурят в общественных местах и на массовых мероприятиях.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30086&page=1