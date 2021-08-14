Детские игровые центры в Мурманской области могут получить финансовую поддержку

Игровые комнаты и детские центры в Мурманской области могут подать заявление на получение финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, понесенных в период действия ограничений, введённых в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

«Данную меру поддержки уже анонсировал губернатор Андрей Чибис. В кратчайшие сроки проработали вопрос и выпустили необходимые документы. Предприниматели могут получить 100-процентную компенсацию затрат на арендную плату и коммунальные платежи», – пояснила заместитель губернатора Мурманской Области Ольга Кузнецова.

На эти цели из резервного фонда выделено 10 миллионов рублей. Заявки на данный вид поддержки принимаются в срок до 30 октября 2021 года включительно.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, приём документов осуществляется в офисе Фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области по адресу: г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, II этаж. Контактный телефон (8152) 41-11-22, добавочный 207.

Подробная информация – на официальном сайте ФОРМАП.