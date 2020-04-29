Детские лагеря подготовят для открытия первой смены юных россиян, но окончательное решение примет Министерство просвещения РФ

Все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня, сообщил председатель комитета по вопросам природных ресурсов, экологической безопасности, курортного комплекса и туризма Краснодарского края, директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус. И уточнил: «Но произойдёт открытие или нет, зависит от ситуации с COVID-19 в конкретном регионе».

По его словам, об этом шла речь на селекторном совещании с участием представителей всех регионов. Провёл его министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он дал поручение: в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах проработать варианты безопасной доставки детей к местам отдыха, пишет «Российская газета».

«Это должно решаться с участием РЖД и других транспортных структур, - рассказал Джеус. - Профильным службам в регионах дано поручение подготовить сопровождающих, чтобы исключить в дороге случайные контакты. Дети должны получить заряд здоровья и бодрости, поставил задачу министр. И все мы сейчас будем выполнять его поручения». Одно из них касается дистанционной подготовки вожатых. «Сергей Кравцов, - сообщил Джеус, - поручил четырём всероссийским детским центрам («Орлёнок» и «Смена» - на Черноморском побережье Кубани, «Артек» - в Крыму, «Океан» - на Дальнем Востоке) активизировать работу по подготовке вожатых».

В Международном детском центре «Артек» рассказали, что в апреле и мае лагерь детей не принимает. Откроется ли лагерь в июне, зависит от решения Министерства просвещения РФ.