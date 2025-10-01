Детские музыкальные школы города-героя получили новые инструменты и оборудование в рамках национального проекта «Семья»

В Мурманске продолжается реализация национального проекта «Семья» и регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Поддержка детских школ искусств города способствует созданию современных условий для творческого развития юных музыкантов.

В 2025 году в проекте приняли участие Детская музыкальная школа №5 и Детская музыкальная школа №1 им. А.Н. Волковой.

Сегодня оба учреждения дополнительного образования посетили временно исполняющий полномочия главы города Иван Лебедев и министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Детская музыкальная школа №5 получила кабинетный рояль «Николай Рубинштейн», три ноутбука и интерактивные методические пособия по предметам «Слушание музыки» и «Музыкальная литература».

В школе прошла репетиция с участием учащейся 4-го класса предпрофессиональной программы по классу фортепиано Екатерины Самариной. За фортепиано выступала её педагог — Почётный работник культуры Мурманской области Светлана Викторовна Прокофьева. Свои таланты продемонстрировал гостям вокальный ансамбль под руководством заслуженного работника культуры РФ Галины Николаевны Сыревич, концертмейстером выступила Светлана Викторовна Прокофьева.

В преддверии своего 80-летнего юбилея Детская музыкальная школа №1 им. А.Н. Волковой также приняла участие в национальном проекте. В 2025 году для школы были приобретены два кабинетных рояля «Николай Рубинштейн», два пианино «Беларусь», ноутбук и стационарный ПК, учебная литература и многое другое.

Как отмечает администрация города Мурманска, оснащение школ современными инструментами и техникой открывает новые возможности для педагогов и учащихся, создаёт условия для качественного музыкального образования, развития творческих способностей и сохранения культурных традиций региона.

Национальный проект «Семья» и региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» позволяют школам искусств Мурманска идти в ногу со временем и повышать уровень образовательной и концертной деятельности.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30955&page=1