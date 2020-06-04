Детские сады Мурманска продолжают обновляться

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев проверил, как в рамках городской программы «Теплое окно» выполняется замена оконных блоков в детском саду № 136. Также в этом году здесь выполнен ремонт кровли одного из корпусов.

Модернизация этого учреждения проходит поэтапно: в 2018 году была проведена комплексная реконструкция систем тепло- и водоснабжения, а также ремонты в помещениях пищеблока, прачечной, туалетных, умывальных и буфетных комнат. В 2019 году отремонтирована кровля галереи и корпуса над помещениями музыкального зала и пищеблока.

– В связи с эпидемиологической обстановкой у нас появилась возможность приступить к ремонтам образовательных учреждений раньше, чем обычно, – прокомментировал Андрей Сысоев. – К первому июля этот объект должен быть полностью готов, для того чтобы перевести сюда детей из соседнего детского сада № 138, где также будут проводиться работы по подготовке к новому учебному году.

Всего в 2020 году в рамках реализации программы «Тёплое окно» стеклопакеты установят в 16 дошкольных учреждениях Мурманска. Это 18 зданий. Таким образом, городские власти в этом направлении вышли на финишную прямую. В ближайшее время потребность в замене оконных блоков в детских садах будет закрыта на 100 процентов.