Детские выплаты назначат по новым правилам

Минтруд России утвердил порядок предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребёнка и обращения за ней. Такой приказ ведомства от 25.01.2023 №40н вступил в силу 9 июля.

Обратиться с заявлением о назначении выплаты вправе гражданки России, постоянно проживающие на территории РФ, если ребёнок рождён, начиная с 1 января 2018 года до 1 января 2023 года, и является гражданином России. Как пишет «ПГ», размер среднедушевого дохода семьи при этом не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума, установленную в регионе.

Заявление разрешили подать в любое время в течение трёх лет со дня рождения ребёнка. Если это сделать не позднее шести месяцев со дня появления малыша на свет, деньги начислят с месяца рождения ребёнка. В остальных случаях — с месяца обращения за назначением выплаты. Сначала пособие назначат на срок до достижения ребёнком возраста одного года. После этого нужно подать новое заявление: сперва на срок, пока малышу не исполнится два года, а затем — три года.

Обратиться за выплатой можно в том числе дистанционно, через портал «Госуслуги».

Фото: https://gov-murman.ru