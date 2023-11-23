Детских горок в Мурманске будет много!

Как сообщает на своей страничке соцсети «ВК» глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин, «на этой неделе приступаем к установке детских горок во всех округах нашего города. Спасибо всем, кто принял участие в голосовании.

Благодаря поддержке известных блогеров, опубликовавших опрос, в нём приняли участие более 4900 мурманчан!

Разочарую скептиков, которые предполагали, что горок будет немного. На всех участках, выбранных жителями, они будут установлены. Лидером по количеству предложений в комментариях стал микрорайон Роста. И там тоже поставим!

Тема вызвала живой интерес, горки остаются любимым атрибутом новогодних прогулок. Поэтому принял решение приобрести дополнительно ещё три комплекса для катания. На предложение откликнулись предприятия АО «МОЭСК», ГОУП «Мурманскводоканал» и ООО «Север Строй». Искренне благодарю их за помощь!».

Фото: https://vk.com/serdechkinid?z=photo611314210_457242991%2Falbum611314210_00%2Frev