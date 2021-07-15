Детских садам города Мурманска - особое внимание

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора 14 июля проверил состояние одного из зданий детского сада №101, которое располагается на проспекте Кирова, 18.

– В этом детском саду полностью заменены системы теплоснабжения и водоснабжения. Кроме того, здесь установлены новые стеклопакеты по программе «Теплое окно», – рассказал Евгений Никора. – Однако еще остались вопросы, которые необходимо решить. Например, организация теневых навесов на детской площадке и приведение в порядок фасада здания. Все это мы будем иметь в виду при формировании бюджета на следующий год.

Детский сад №101 располагается в двух зданиях: на проспекте Ленина, 18 и на проспекте Кирова, 18. В учреждении организовано 15 групп, которые посещают около 300 воспитанников от полутора до семи лет, в том числе три группы для детей раннего возраста, две компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и логопедический пункт.

Стоит отметить, что в корпусе детского дошкольного образовательного учреждения, расположенного на проспекте Кирова, 18 в предыдущие годы были выполнены работы по ремонту кровли и пола в ясельной группе.