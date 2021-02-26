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Мурманская область. Арктика (16+)26.02.21 12:15

Детский центр «Радость» сначала посетили взрослые

25 февраля в здании бывшего инфекционного отделения Североморской ЦРБ на улице Комсомольская собрались заместитель министра труда и социального развития Мурманской области Светлана Веденеева, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко и депутат Юрий Шадрин, региональный координатор партийного проекта партии «Единая Россия» - «Крепкая семья», первый заместитель главы ЗАТО г. Североморск Андрей Федулов и заместитель председателя Совета депутатов флотской столицы Евгения Гордеева. Русскую православную церковь представляли епископ Североморский и Умбский Тарасий и иеромонах Никодим, руководитель Мурманского регионального отделения Международной организации «Императорского Православного Палестинского общества». Повод для такого визита был более чем весомый: депутат Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, предприниматель - генеральный директор ООО «Принтерстенд51», мама пятерых детей Светлана Ефремова презентовала приобретающий зримые очертания проект «Радость здоровья семьи». 

Благодаря этому проекту «третье дыхание» обретает здание, введенное в строй в далеком 1962 году, в котором в советские годы располагался детский сад, а затем, после завершения капитального ремонта с 2002 года – инфекционное отделение Североморской ЦРБ.  После реформирования системы здравоохранения потребность в инфекционном отделении, по мнению Минздрава Мурманской области, отпала, и оно было закрыто. Несколько лет данное двухэтажное здание общей площадью почти полторы тысячи квадратных метров стояло не востребованным, пока депутаты Мурманской областной Думы не приняли решение передать это здание и земельный участок под ним в собственность ЗАТО г. Североморск.

Органы местного самоуправления флотской столицы нашли ему достойное применение. Постановлением главы ЗАТО г. Североморск в апреле 2019 года оно было передано в аренду на 10 лет коммерческой структуре, которую возглавляет Светлана Ефремова.

В ходе реализации проекта «Радость здоровья семьи» здесь появится детский центр «Радость». В нём будут заниматься подготовкой детей к школе, их профилактическим медицинским осмотром, проводить консультации узконаправленными специалистами, начнет работу мультипликационная студия «Здоровье», дети смогут укреплять здоровье в соляной пещере. Для ребят создадут мастерские для обучения гончарному ремеслу и работе с деревом. Немаловажно и то, что планируется организовывать санаторно-курортное лечение в рамках взаимодействия с Императорским Православным Палестинским обществом. На втором этаже будут оборудованы два класса православной гимназии, а на первом этаже – две группы детского сада. Всех, кто будет посещать этот центр, как и педагогов, и медработников оденут в одинаковую форму, аналог той, в которой давала пояснения Светлана Ефремова – василькового цвета платье и белая блузка.

На прилегающей территории появится «Архангельская деревушка» и в уже существующем отдельно стоящем здании церковь.

Работа по превращению бывшего медицинского заведения в центр «Радость здоровья семьи» проведена огромная. Переоборудуются помещения, установлено независимое электрическое отопление, закуплено необходимое оборудование, заказана мебель.

Владыка Тарасий отметил, что, используя такое помещение, можно было бы извлекать коммерческую выгоду, но Светлана Ефремова реализует здесь социальный проект, который заинтересовал и Императорское Православное Палестинское общество. Владыка Тарасий провёл обряд освящения иконы святой Елизаветы Федоровны, которая будет находиться в этом центре.

Светлана Веденеева подчеркнула, что этот проект будет востребован в Североморске, где за последние годы численность многодетных семей возросла на 300 и достигла 735. Здесь дети смогут получать и образование, и навыки прикладного искусства. Для Мурманской области это новое начинание.

Благим делом назвал создание центра Владимир Мищенко. Эту точку зрения поддержал и депутат Юрий Шадрин, отметивший необходимость активизации работы по воспитанию подрастающего поколения.

Андрей Федулов напомнил, что за последние пять лет в Североморске введены в строй 4 детских сада и строится ещё один на 220 мест. Важно создавать и учреждения дополнительного образования, которым станет данный центр.

Поддержку Светлане Ефремовой обещала и председатель Североморского Союза предпринимателей Алена Завгородняя.

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