Детский экологический форум «Зелёная планета» приобрёл региональный статус

14 мая в городе атомщиков состоялось награждение победителей детского экологического форума «Зелёная планета-2021», организованного Всероссийским детским экологическим движением «Зелёная планета» при поддержке Кольской АЭС.

В этом году география форума расширилась, и свои работы присылали участники из других городов Мурманской области: Кандалакши, Мурманска, Североморска, Варзуги. Такого количества творческих работ, более 300, за семилетнюю историю конкурса еще не было. Работы победителей уже направлены в Москву для участия в федеральном этапе форума «Зелёная планета 2021».

По традиции форум «Зелёная планета» объединяет несколько творческих направлений: литературное творчество; рисунки; поделки и композиции из природного материала; номинацию, где оцениваются вокальные композиции и театральные постановки; конкурс кинорепортажей и дефиле костюмов из бросового материала. Отделом охраны окружающей среды Кольской АЭС были учреждены еще два дополнительных творческих конкурса: участникам предлагалось разработать эскиз отдела и «Агитационный плакат» экологического содержания. В год 60-летия первого космического полёта темой творческих заданий стал «Близкий и далёкий космос».

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, председатель Полярнозоринского городского отделения Общероссийского общественного детского экологического движения «Зелёная планета» Наталья Тыщук прокомментировала: «Изучение природы родного края, участие в природоохранных акциях – это первый шаг в формировании экологической культуры у школьников, которая позволит им вырасти осознанными людьми с активной жизненной позицией. Кольская АЭС всегда оказывает поддержку при организации мероприятий и творческих конкурсов, ведь главная цель – это экологическое воспитание подрастающего поколения».

На фото рисунок Кристины Волковой «Космическая бездна» (15 лет, ДДТ).