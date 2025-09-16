Детский клуб «Беговелики» флотской столицы завершил велосезон-2025

Хорошая погода, отличное настроение и самые преданные болельщики: в прошедшее воскресенье дружным дуатлоном детский клуб «Беговелики» завершил велосезон 2025 года.

Соревнования прошли на обновленной Аллее спорта в городском парке.

Напомним, благоустройство городского парка ведётся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и в рамках губернаторской программы «На Севере – жить!».

Физкультурный праздник объединил 35 юных участников и их родителей. Ребятам помладше нужно было пробежать часть дистанции, пересесть на беговел и на нём финишировать. Велосипедистам также нужно было сначала бегом преодолеть отрезок пути, затем сделать круг на велосипеде, потом, оставив транспорт, бежать к финишу. И пока мальчишки и девчонки с азартом преодолевали все дистанции, мамы и папы активно поддерживали своих спортсменов.

Соревнования стали ярким завершением этого велосезона и подарили массу положительных эмоций как участникам, так и их родителям.

Фото (Совет депутатов ЗАТО г. Североморск): https://citysever.ru/novostiq/18625-velosezon-zavershen/#news-gal-2