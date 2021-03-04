Детский крем попутал: сотрудники ИК-18 «сорвали телефонизацию» территории колонии

Инспектор отдела безопасности исправительной колонии строгого режима №18 УФСИН России по Мурманской области при досмотре посылки, поступившей на имя осуждённого от жительницы Мончегорска, обнаружила в почтовом отправлении 31 сим-карту мобильных операторов.

Запрещённые к использованию на территории исправительных учреждений предметы были спрятаны в тюбике с детским кремом объёмом 46 мл.

По данному факту проводится проверка. Материалы будут направлены в отдел полиции по месту регистрации отправителя посылки, сообщила пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.