Детский лыжный марафон Праздника Севера ждёт будущих чемпионов: открыта запись на тренировки

Продолжается подготовка к 52-му Мурманскому лыжному марафону Праздника Севера, который состоится в областном центре 28 и 29 марта.

В рамках Полярной Олимпиады, как и прежде, запланирован Детский марафон. Этот старт давно стал традиционным и является украшением состязаний. Юные северяне будут предварять гонки классическим стилем и преодолеют дистанцию 650 метров на лыжном стадионе Долины Уюта.

Для подготовки к забегу сейчас открыт набор в две группы. Принять участие в тренировках могут мальчики и девочки 2017-2021 годов рождения.

Занятия с ребятами проходят по субботам и воскресеньям. Их проводят опытные тренеры, мастера спорта Лилия Витальевна Романенко и Мария Сергеевна Городецкая. Ближайшие тренировки запланированы на 17 и 18 января в 13.30.

Ознакомиться с регламентом и условиями участия в Детском лыжном марафоне Праздника Севера можно по ссылке: https://vk.com/wall-110264813_7088.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560591/#&gid=1&pid=1