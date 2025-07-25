Детский сад №18 – этим летом дежурный по Мурманску

С июня по август 9 групп детского сада на улице Капитана Копытова, 26 посещают ребята из соседних дошкольных учреждений образования.

Как отмечает заведующая МБДОУ №18 Светлана Некрасова, период дежурства стал прекрасной возможностью воспитателям детских садов №№122 и 115 влиться в новый коллектив и познакомиться с детьми. В рамках программы повышения эффективности бюджетных расходов эти дошкольные учреждения были присоединены к детскому саду №18.

— Сад объединит сразу 4 корпуса, расположенных неподалеку друг от друга. Для родителей и педагогов это стало приятной новостью, поскольку жители микрорайона ценят наш детский сад за высокие стандарты качества обучения и присмотра за детьми. Теперь эти стандарты будут распространены и на примкнувшие учреждения. При этом лучшие традиции каждого сада будут сохранены.

Слова Светланы Некрасовой подтверждает и мама одного из воспитанников средней группы МБДОУ №18 Оксана, отмечая появившуюся возможность перевести ребёнка в корпус ближе к дому. Правда, такие заявки рассматриваются в индивидуальном порядке.

— Если сменится место работы у родителей или кто-то переедет, можно будет выбрать другой корпус для посещения этого детского сада без лишней бумажной волокиты, что очень удобно. Нам нравится наш детский сад, наши воспитатели, здесь царит домашняя теплая атмосфера. В прошлом году сделали новую игровую зону, что тоже здорово.

Игры на свежем воздухе теперь проводятся на площадке, обновленной в 2024 году в рамках стратегического плана «На Севере — жить!». Детям и родителям зонированная по темам и возрасту воспитанников территория очень нравится. Здесь установлены красочные веранды, разнообразные качели, есть даже горка «скалодром». А участки разделены аккуратными заборчиками.

Как отмечает администрация города Мурманска, реализация инициативы воспитателей стала возможной благодаря победе в губернаторской программе «На Севере — твой проект».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30481&page=1