Детский сад №18 Мурманска отметил 50-летний юбилей

Вчера в детском саду №18 состоялось торжественное мероприятие по случаю 50-летия учреждения. Поздравить коллектив пришли первый заместитель главы города Иван Лебедев, представители комитета по образованию города Мурманска, депутаты Совета депутатов города Мурманска.

Во ходе праздничного мероприятия благодарственными письмами были награждены восемь педагогов. Не остались без внимания и другие сотрудники, посвятившие долгие годы своей жизни труду на благо детского сада.

Например, Елена Карпова проработала в системе дошкольного образования 41 год. Из них 25 лет — на должности воспитателя, а затем старшего воспитателя в саду №18.

Ирина Бердникова начала свой трудовой путь в детском саду в возрасте 19 лет в 1984 году. Мурманчанка посвятила воспитанию юных мурманчан 40 лет жизни. Татьяна Заева, машинист по стирке и ремонту спецодежды отработала в коллективе 23 года. Елена Каленик проработала воспитателем 38 лет. Ольга Пышкина трудилась в саду старшей медсестрой 19 лет. Валентина Безменова, ветеран труда, проработала в детском саду №18 более 30 лет.

В настоящее время в двух корпусах учреждения функционируют 13 групп, которые посещают 292 воспитанника, в том числе 4 группы компенсирующей и комбинированной направленности для детей с особыми образовательными потребностями. На воспитательный процесс, организованный в этом детском саду, позитивно влияют педагогические традиции и активное сотрудничество с родителями воспитанников, что помогает создать единое благоприятное пространство для всестороннего развития ребёнка.

Как отмечает администрация города Мурманска, в прошлом году в рамках программы, инициированной губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, «На Севере — твой проект», благодаря активности педагогов и родителей, на территории детского сада появились современная игровые площадки.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29199&page=1