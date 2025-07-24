Детский сад и две общеобразовательные школы Мурманской области вошли в число победителей всероссийского фестиваля «Футбол в школе»

Подведены итоги шестого сезона всероссийского фестиваля «Футбол в школе» 2024/2025 учебного года, организованного Российским футбольным союзом совместно с Минпросвещения России. Так, региональным победителем в Северо-Западном федеральном округе в номинации «Дошкольная образовательная организация» стал детский сад №25 города Мончегорска, в номинации «Общеобразовательная организация с количеством обучающихся до 300 человек» – Ловозерская средняя образовательная школа, мурманская школа №41 победила в номинации «Общеобразовательная организация с количеством обучающихся 300 человек и более».

Всего в фестивале приняли участие почти 6400 школ и детских садов и более 1,4 млн человек. Участникам необходимо было провести различные активности: конкурсы, турниры, классные часы, викторины и эстафеты. После каждого события педагоги загружали фото- и видеоотчеты на портал всероссийского фестиваля в личный кабинет участника. Там же начислялись баллы за проведенные мероприятия.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, фестиваль «Футбол в школе» — элемент одноименного проекта Российского футбольного союза, который нацелен на вовлечение максимально возможного количества детей и подростков в занятия самым популярным спортом в мире. Благодаря проекту школьники по всей стране получают возможность приобщиться к футболу на уроках физкультуры и школьных секциях, участвовать в турнирах Школьной футбольной лиги и фестивалях, тренеры получают методическую поддержку, а специалисты — больше возможностей заметить талантливых детей.

Фото (Объединение федераций футбола «Северо-Запад»): https://gov-murman.ru/info/news/550848/#&gid=1&pid=1